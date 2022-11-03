У Чехії ухвалили резолюцію про визнання російського режиму терористичним

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Сьогодні в резолюції парламентський комітет у закордонних справах назвав нинішній російський режим терористичним. Зокрема, він засудив широкомасштабні атаки на мирне українське населення та ключову інфраструктуру. Вона також не визнає результати так званих референдумів щодо приєднання чотирьох окупованих областей на сході України. За постанову проголосували 12 із 14 нардепів.

Вони заявили, що основною ціллю останньої хвилі атак стали урядова та енергетична інфраструктура значної частини України, а жертвами стали десятки мирних жителів. За словами законодавців, атаки викликають обмеження або припинення постачання енергії, води чи тепла в кількох регіонах і загрожують цивільному населенню.

У резолюції комітет також зазначає, що країна-терористка відмовляє українському народу в праві на власну ідентичність і незалежне існування. На думку нардепів, дії російських військ та інших збройних формувань, створених за підтримки російської влади, мають ознаки військових злочинів і злочинів проти людяності, а винні в них мають бути покарані.

Нагадаємо

Наприкінці жовтня сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом, резолюцію з цього питання підтримали всі присутні в залі сенатори.