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В Чехии приняли резолюцию о признании российского режима террористическим

В Чехии приняли резолюцию о признании российского режима террористическим

Киев • УНН

 • 217852 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Комитет по иностранным делам парламента Чехии принял резолюцию о признании российского режима террористическим.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на чешское издание České noviny.

Детали

Сегодня в резолюции парламентский комитет по иностранным делам назвал нынешний российский режим террористическим. В частности он осудил широкомасштабные атаки на мирное украинское население и ключевую инфраструктуру. Она также не признает результаты так называемых референдумов по присоединению четырех оккупированных областей на востоке Украины. За постановление проголосовали 12 из 14 нардепов.

Они заявили, что основной целью последней волны атак стали правительственная и энергетическая инфраструктура большого числа Украины, а жертвами стали десятки мирных жителей. По словам законодателей, атаки вызывают ограничение или прекращение поставок энергии, воды или тепла в нескольких регионах и угрожают гражданскому населению.

В резолюции комитет также отмечает, что страна-террористка отказывает украинскому народу в праве на собственную идентичность и независимое существование. По мнению нардепов, действия российских войск и других вооруженных формирований, созданных при поддержке российских властей, имеют признаки военных преступлений и преступлений против человечности, а виновные в них должны быть наказаны.

Напомним

В конце октября сенат Польши признал российские власти террористическим режимом, резолюцию по этому вопросу поддержали все присутствующие в зале сенаторы.

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