У парламенті Чехії визнали нинішній російський режим терористичним

За проект постанови проголосували 129 із 156 присутніх депутатів, проти були всі чотирнадцять депутатів від опозиційної партії SPD.

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Палата депутатів Чехії "визнає чинний російський режим терористичним відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи", йдеться в одному із пунктів резолюції. На думку нижньої палати парламенту Чехії, напади на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру є явною спробою досягнення політичних цілей шляхом залякування людей та відповідають терористичним методам.

Вона також не визнає результати так званих референдумів щодо анексії росією окупованих територій чотирьох областей на сході України.

"Прямі чи непрямі загрози застосування ядерної зброї, а також хибні та необґрунтовані звинувачення України у плануванні застосування зброї масового знищення є небезпечною ескалацією напруженості та загрозою загальноєвропейській безпеці", - йдеться у постанові парламенту.

Окрім того, нижня палата парламенту Чехії підтримала зусилля міністра закордонних справ країни Яна Липавського щодо створення спеціального трибуналу для судового переслідування за злочин агресії, а також розслідування під керівництвом Міжнародного кримінального суду, яке призвело б до судового переслідування за воєнні злочини та злочини проти людства.

Раніше

Комітет із закордонних справ парламенту Чехії ухвалив резолюцію про визнання російського режиму терористичним.