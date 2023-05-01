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В ЮАР попросили путина воздержаться от визита на BRIKS, ведь будут вынуждены его арестовать

Киев • УНН

 • 378170 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Южно-Африканской Республике отметили, что им придется выполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать российского диктатора владимира путина, если он приедет в страну, сообщает УНН со ссылкой на Sunday Times.

Цитата

"У нас нет варианта не арестовывать путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", - сказал представитель правительства ЮАР.

Детали

Правительство ЮАР обратилось к российскому диктатору путину с просьбой не приезжать лично на саммит BRICS, который запланирован в Йоханнесбурге на август, а принять участие по видеосвязи. Такое предложение вызвано тем, что Южная Африка не сможет уклониться и не выполнить ордер Международного уголовного суда, если путин приедет в страну.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса создал специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить возможные варианты в связи с выдачей ордера на арест путина. Однако пока что, единственный вариант, который есть - это подключиться через Teams или Zoom из москвы.

Справка

Несмотря на то, что Южно-Африканская Республика отказалась поддержать санкции против РФ или осудить ее агрессию в Украине, она не может уклониться от Римского статута, который обязывает ее выполнять решения МУС.

Напомним

ПАСЕ официально признала ордер на арест путина.

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