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У ПАР попросили путіна утриматись від візиту на BRIKS, адже будуть змушені його арештувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У Південно-Африканській Республіці зазначили, що їм доведеться виконати ордер Міжнародного кримінального суду і заарештувати російського диктатора володимира путіна, якщо він приїде в країну, повідомляє УНН з посиланням на Sunday Times.

Цитата

"У нас немає варіанту не заарештовувати путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати", - сказав представник уряду ПАР.

Деталі

Уряд ПАР звернувся до російського диктатора путіна з проханням не приїжджати особисто на саміт BRICS, який запланований в Йоганнесбурзі на серпень, а взяти участь по відеозв'язку. Така пропозиція викликана тим, що Південна Африка не зможе ухилитись і не виконати ордер Міжнародного кримінального суду, якщо путін приїде у країну.

Президент ПАР Сиріл Рамапоса створив спеціальний урядовий комітет на чолі з віце-президентом країни, який повинен вивчити можливі варіанти у зв'язку з видачею ордера на арешт путіна. Проте поки що, єдиний варіант, який є - це підключитися через Teams або Zoom із москви.

Довідково

Не зважаючи на те, що Південно-Африканська Республіка відмовилася підтримати санкції проти рф або засудити її агресію в Україні, вона не може ухилитись від Римського статуту, який зобов'язує її виконувати рішення МКС.

Нагадаємо

ПАРЄ офіціно визнала ордер на арешт путіна.

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