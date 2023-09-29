В Пакистане прогремели взрывы: по меньшей мере 52 человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Взрывы прогремели в Пакистане - один возле мечети, а другой - в самом религиозном сооружении. В результате погибли по меньшей мере 52 человека, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Один взрыв произошел возле мечети в юго-западной провинции Белуджистан, во время мероприятий по случаю дня рождения пророка Мухаммеда. По меньшей мере 50 человек погибли и более 50 получили ранения.
Начальник полиции Белуджистана Абдул Халик Шейх подтвердил, что взрыв был совершен смертником. По его словам, при попытке остановить нападавшего был убит старший офицер полиции.
В то же время, другой взрыв произошел в мечети вблизи города Пешавар в провинции Хайбер-Пахтунхва. По меньшей мере два человека погибли и еще пять были ранены. Полиция говорит, что еще много людей могли оказаться под завалами после обвала крыши.
Чиновники объявили в городе чрезвычайное положение. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.
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