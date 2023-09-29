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У Пакистані прогриміли вибухи: щонайменше 52 людини загинуло

У Пакистані прогриміли вибухи: щонайменше 52 людини загинуло

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Вибухи прогриміли у Пакистані - один біля мечеті, а інший - у самій релігійній споруді. У результаті загинуло щонайменше 52 людини, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Один вибух стався біля мечеті в південно-західній провінції Белуджистан, під час заходів з нагоди дня народження пророка Мухаммеда. Щонайменше 50 людей загинули і понад 50 отримали поранення.

Начальник поліції Белуджистану Абдул Халік Шейх підтвердив, що вибух був скоєний смертником. За його словами, під час спроби зупинити нападника було вбито старшого офіцера поліції.

У той же час, інший вибух стався в мечеті поблизу міста Пешавар у провінції Хайбер-Пахтунхва. Щонайменше двоє людей загинули і ще п’ятеро були поранені. Поліція каже, що ще багато людей могли опинитися під завалами після обвалу даху.

Чиновники оголосили у місті надзвичайний стан. Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за теракт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 10 робітників загинули внаслідок вибуху бомби на північному заході Пакистану

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