Понад 10 робітників загинули внаслідок вибуху бомби на північному заході Пакистану

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«Ми рішуче засуджуємо збройний напад, унаслідок якого загинули 11 осіб на північному заході країни», - повідомив Какар.

Повідомляється, що співробітники служби безпеки і поліції в провінції Хайбер-Пахтунхва на півночі Пакистану заявили, що, імовірно, вибухнув вибуховий пристрій, що призвело до падіння вантажівки, яка перевозила робітників на будівельний майданчик у Вазірістані, недалеко від афганського кордону.

«Вони працювали на споруджуваному військовому посту... Вибуховий пристрій вибухнув під машиною, у якій перебували робітники», - сказав заступник комісара поліції Північного Вазиристану.

Зазначається, що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух.

Додамо

У Пакистані спостерігається зростання терористичних атак з минулого року, коли звалилася угода про припинення вогню між пакистанськими талібами та урядом Пакистану.

Інші групи, зокрема Ісламська держава, взяли на себе відповідальність за деякі теракти, зокрема за масовий вибух на політичному мітингу в Хайбер-Пахтунхві, організованому релігійною групою минулого місяця, в результаті якого загинули 45 осіб.

Доповнення

У Пакистані вибух на з'їзді політичної партії, щонайменше 39 людей загинули.