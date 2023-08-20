Более 10 рабочих погибли в результате взрыва бомбы на северо-западе Пакистана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Одиннадцать человек были убиты в результате предполагаемого нападения боевиков на северо-западе Пакистана. Об этом заявил в исполняющий обязанности премьер-министра Анваар-уль-Хак Какар, передает УНН со ссылкой на alarabiya.net.
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«Мы решительно осуждаем вооруженное нападение, в результате которого погибли 11 человек на северо-западе страны», - сообщил Какар.
Сообщается, что сотрудники службы безопасности и полиции в провинции Хайбер-Пахтунхва на севере Пакистана заявили, что предположительно взорвалось взрывное устройство, что привело к падению грузовика, перевозившего рабочих на строительную площадку в Вазиристане, недалеко от афганской границы.
«Они работали на строящемся военном посту... Взрывное устройство взорвалось под машиной, в которой находились рабочие», - сказал заместитель комиссара полиции Северного Вазиристана.
Отмечается, что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Добавим
В Пакистане наблюдается рост террористических атак с прошлого года, когда рухнуло соглашение о прекращении огня между пакистанскими талибами и правительством Пакистана.
Другие группы, в том числе Исламское государство, взяли на себя ответственность за некоторые теракты, в том числе за массовый взрыв на политическом митинге в Хайбер-Пахтунхве, организованном религиозной группой в прошлом месяце, в результате которого погибли 45 человек.
Дополнение
В Пакистане взрыв на съезде политической партии, по меньшей мере 39 человек погибли.