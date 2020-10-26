В Пакистане во время масштабного митинга оппозиции произошел взрыв, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Пакистане в воскресенье во время масштабного митинга оппозиции в городе Кэтти в результате взрыва самодельного взрывного устройства погибли по крайней мере три человека. Об этом сообщает “Радио Свобода”, передает УНН.
Отмечается, что еще два человека при взрыве получили ранения. По словам офицера полиции Кэтти Азгар Акрама, взрывное устройство было заложено в мотоцикле на овощном рынке, который был преимущественно закрыт в этот день.
Перед началом митинга мобильную связь в Кэтти отключили, в городе работали дополнительные патрули. По словам представителя правительства Белуджистана Лиакат Шагвани, лидеров оппозиции предупреждали о рисках насилия.
Лидеры оппозиционных партий Пакистана организовывали митинги за устранение премьер-министра Имрана Хана. Его обвиняют в неспособности справиться с экономическим кризисом в стране.
Руководители оппозиции в Кэтти также выражали обеспокоенность “принудительными исчезновениями” представителей этноса белуджи, в которых обвиняют разведку Пакистана.
Добавляется, что в этом месяце боевики в Белуджистане убили 15 человек, устроив засаду на группу работников нефтегазовой промышленности в сопровождении парамилитарного отряда.
Напомним, в Беларуси силовики разогнали участников воскресного марша “Народный ультиматум” светошумовыми гранатами, более 200 человек задержаны.