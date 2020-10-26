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У Пакистані під час масштабного мітингу опозиції стався вибух, є загиблі

У Пакистані під час масштабного мітингу опозиції стався вибух, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Пакистані у неділю під час масштабного мітингу опозиції в місті Кетта внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою загинули принаймні троє людей. Про це повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН.

Зазначається, що ще двоє людей під час вибуху отримали поранення. За словами офіцера поліції Кетти Азгара Акрама, вибуховий пристрій був закладений в мотоциклі на овочевому ринку, який був переважно закритий цього дня.

Перед початком мітингу мобільний зв’язок у Кетті вимкнули, у місті працювали додаткові патрулі. За словами речника уряду Белуджистану Ліаката Шагвані, лідерів опозиції попереджали про ризики насильства.

Лідери опозиційних партій Пакистану організовували мітинги за усунення прем’єр-міністра Імрана Хана. Його звинувачують в неспроможності впоратися з економічною кризою в країні.

Очільники опозиції в Кетті також висловлювали стурбованість щодо “примусових зникнень” представників етносу белуджі, в яких звинувачують розвідку Пакистану.

Додається, що цього місяця бойовики в Белуджистані вбили 15 людей, влаштувавши засідку на групу працівників нафтогазової промисловості в супроводі парамілітарного загону.

Нагадаємо, у Білорусі силовики розігнали учасників недільного маршу “Народний ультиматум” світлошумовими гранатами, понад 200 людей затримані.

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