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В оккупированном Луганске учителей ищут по объявлению в газете - ОВА

В оккупированном Луганске учителей ищут по объявлению в газете - ОВА

Киев • УНН

 • 398985 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Во временно оккупированных городах Луганской области местные "власти" столкнулись с нехваткой учителей, которые имели бы желание обучать детей по русской программе. В частности, в Лисичанске педагогов ищут с помощью объявлений в газете, которую раздают на улице, пишет УНН со ссылкой на Telegram председателя Луганской ОГА Артема Лисогора.

Цитата

"В начале сентября оккупационные власти городов Луганщины отчитались о начале учебного года и якобы о желании детей идти в школу по российской программе. Только вот учить в разрушенных населенных пунктах не всегда есть кому. Из Луганска и рф туда ехать не хотят. Местных не хватает. В Лисичанске работу учителем средней школы предлагают в газете, которую раздают на улице", - говорится  в сообщении.

Детали

Кроме этого, как отметили в ОВА, у оккупационных властей "заканчиваются деньги". Поэтому, российское руководство предложило выплачивать деньги за рождение ребенка только через пять лет со дня получения гражданства рф. Сообщается, что это должно сократить расходы государственного бюджета страны-агрессора.

"Символично, что это заявление поступило после завершения так называемых "первых выборов" на оккупированной территории, где собирали документы и обещали вышеназванные средства начислять всем семьям, в которых есть ребенок, рожденный не ранее 2007 года. Теперь, скорее всего, придется подождать минимум пять’лет, даже женщинам с младенцем. Выборы фейковые – обещания, как оказалось, тоже", - резюмировал Лысогор.

Напомним

Глава ОВА Артем Лысогор сообщил, что на временно оккупированных территориях Луганской области вражеским военкоматам разрешили пересечь границу в рамках закона - теперь они могут врываться в квартиры.

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