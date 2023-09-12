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У окупованому Луганську вчителів шукають по оголошенню в газеті - ОВА

У окупованому Луганську вчителів шукають по оголошенню в газеті - ОВА

Київ • УНН

 • 398989 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. У тимчасово окупованих містах Луганської області місцева "влада" зіткнулася з нестачею вчителів, які мали б бажання навчати дітей за російською програмою. Зокрема, у Лисичанську педагогів шукають за допомогою оголошень у газеті, яку роздають на вулиці, пише УНН з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

Цитата

"На початку вересня окупаційна влада міст Луганщини відзвітувала про початок навчального року і нібито про бажання дітей йти до школи за російською програмою. Тільки от навчати в зруйнованих населених пунктах не завжди є кому. З Луганська та рф туди їхати не хочуть. Місцевих не вистачає. У Лисичанську роботу вчителем середньої школи пропонують у газеті, яку роздають на вулиці", - йдеться  в повідомленні.

Деталі

Крім цього, як зазначили в ОВА, в окупаційної влади "закінчуються гроші". Тому, російське керівництво запропонувало виплачувати гроші за народження дитини тільки через п’ять років від дня отримання громадянства рф. Повідомляється, що це має скоротити видатки державного бюджету країни-агресора.

"Символічно, що ця заява надійшла після завершення так званих "перших виборів" на окупованій території, де збирали документи і обіцяли вищеназвані кошти нараховувати усім родинам, в яких є дитина, народжена не раніше 2007 року. Тепер, найімовірніше, доведеться зачекати щонайменше п’ять років, навіть жінкам із немовлям. Вибори фейкові – обіцянки, як виявилося, теж", - резюмував Лисогор.

Нагадаємо

Голова ОВА Артем Лисогор повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області ворожим військкоматам дозволили перетнути межу в рамках закону - тепер вони можуть вдиратись у квартири.

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