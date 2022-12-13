Всем жителям Одесской области вернули свет

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"По состоянию на понедельник было возобновлено электроснабжение для всех жителей. Однако до сих пор действуют экстренные отключения. Пытаемся включать свет каждому потребителю хотя бы на несколько часов, но это очень сложно", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, ситуация усложнена авариями из-за перегрузки электросетей. Сейчас для ликвидации аварии в Одессе и области круглосуточно работает 206 ремонтных бригад ДТЭК. В первую очередь ремонтируют там, где больше всего потребителей или где больше суток нет света.

ДТЭК призвала украинцев помочь энергетикам и вытащить из розеток все энергоемкие приборы, а после возобновления электроснабжения – не включать их одновременно.

Напомним

Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что абонентов электроснабжения в Одессе и области ограничат в информации о подаче света в дома.