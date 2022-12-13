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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Усім жителям Одещини повернули світло

Усім жителям Одещини повернули світло

Київ • УНН

 • 691089 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Станом на понеділок, 12 грудня, для всіх жителів Одеської області було відновлено електропостачання. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram ДТЕК.

Цитата

"Станом на понеділок було відновлено електропостачання для всіх жителів. Однак досі діють екстрені відключення. Намагаємось вмикати світло кожному споживачу хоча б на кілька годин, але це дуже складно", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, ситуація ускладнена аваріями через перевантаження електромереж. Зараз для ліквідації аварії в Одесі та області цілодобово працює 206 ремонтних бригад ДТЕК. Насамперед ремонтують там, де найбільше споживачів або де понад добу немає світла.

ДТЕК закликало українців допомогти енергетикам та витягнути із розеток усі енергомісткі прилади, а після відновлення електропостачання – не вмикати їх одночасно.

Нагадаємо

Очільник Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що абонентів електропостачання в Одесі та області обмежать в інформації щодо подачі світла у будинки. 

Українські Національні Новини

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