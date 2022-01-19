В жилом доме Нью-Йорка произошел взрыв, есть погибшая и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В многоквартирном доме нью-йоркского района Бронкс 18 января прогремел взрыв, погиб один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как отметили, причиной трагедии стала утечка газа.
В результате взрыва погибла 77-летняя женщина, с серьезными травмами в больнице находится ее 82-летняя сестра. Также госпитализирована 68-летняя жительница соседнего дома.
Кроме того, пострадало пятеро полицейских, которые помогали людям спастись. Правоохранители отравились дымом, сейчас их состояние стабильное.
Напомним
В городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции 18 января произошел взрыв на нефтепроводе государственного оператора Botas Киркук - Джейхан.