В жилом доме Нью-Йорка произошел взрыв, есть погибшая и пострадавшие

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15 марта, 19:03 • 107551 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145552 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124936 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118349 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105613 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101853 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94633 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. В многоквартирном доме нью-йоркского района Бронкс 18 января прогремел взрыв, погиб один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отметили, причиной трагедии стала утечка газа. 

В результате взрыва погибла 77-летняя женщина, с серьезными травмами в больнице находится ее 82-летняя сестра. Также госпитализирована 68-летняя жительница соседнего дома.

Кроме того, пострадало пятеро полицейских, которые помогали людям спастись. Правоохранители отравились дымом, сейчас их состояние стабильное.

Напомним

В городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции 18 января произошел взрыв на нефтепроводе государственного оператора Botas Киркук - Джейхан.

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