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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 39501 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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The New York Times

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У житловому будинку Нью-Йорка стався вибух, є загибла та постраждалі

У житловому будинку Нью-Йорка стався вибух, є загибла та постраждалі

Київ • УНН

 • 15264 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У багатоквартирному будинку нью-йоркського району Бронкс 18 січня пролунав вибух, загинула одна людина. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Як зазначили, причиною трагедії став витік газу. 

Внаслідок вибуху загинула 77-річна жінка, із серйозними травмами у лікарні перебуває її 82-річна сестра. Також госпіталізовано 68-річну мешканку сусіднього будинку.

Крім того, постраждало п'ятеро поліцейських, які допомагали людям врятуватися. Правоохоронці отруїлися димом, зараз їхній стан стабільний.

Нагадаємо

У місті Кахраманмараш на південному сході Туреччини 18 січня стався вибух на нафтопроводі державного оператора Botas Кіркук – Джейхан.

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