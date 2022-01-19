У житловому будинку Нью-Йорка стався вибух, є загибла та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У багатоквартирному будинку нью-йоркського району Бронкс 18 січня пролунав вибух, загинула одна людина. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Як зазначили, причиною трагедії став витік газу.
Внаслідок вибуху загинула 77-річна жінка, із серйозними травмами у лікарні перебуває її 82-річна сестра. Також госпіталізовано 68-річну мешканку сусіднього будинку.
Крім того, постраждало п'ятеро поліцейських, які допомагали людям врятуватися. Правоохоронці отруїлися димом, зараз їхній стан стабільний.
Нагадаємо
У місті Кахраманмараш на південному сході Туреччини 18 січня стався вибух на нафтопроводі державного оператора Botas Кіркук – Джейхан.