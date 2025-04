У Туреччині на нафтопроводі прогримів вибух

Деталі

Як зазначили, пожежа поширилася на трасу Кахраманмараш–Газіантеп, тому рух нею перекрили. У район скеровано 19 пожежних автомобілей.

Місцева влада побоюється, що вогонь охопить прилеглі житлові квартали.

Інформації про постраждалих немає. Причина вибуху наразі невідома.

#Kahramanmaras Governor Ömer Faruk Coskun said, "(The fire in the oil pipeline) There is no risk regarding the settlements at the moment and thankfully there is no loss of life either." pic.twitter.com/Zuzo4znkPh

— Jafery (@Jafery0) January 18, 2022

Нагадаємо

