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У Туреччині на нафтопроводі прогримів вибух

У Туреччині на нафтопроводі прогримів вибух

Київ • УНН

 • 29425 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У місті Кахраманмараш на південному сході Туреччини 18 січня стався вибух на нафтопроводі державного оператора Botas Кіркук – Джейхан, після чого спалахнула пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на Daily Sabah.

Деталі

Як зазначили, пожежа поширилася на трасу Кахраманмараш–Газіантеп, тому рух нею перекрили. У район скеровано 19 пожежних автомобілей.

Місцева влада побоюється, що вогонь охопить прилеглі житлові квартали.

Інформації про постраждалих немає. Причина вибуху наразі невідома.

#Kahramanmaras Governor Ömer Faruk Coskun said, "(The fire in the oil pipeline) There is no risk regarding the settlements at the moment and thankfully there is no loss of life either." pic.twitter.com/Zuzo4znkPh

— Jafery (@Jafery0) January 18, 2022

Нагадаємо

Улітку 2021 року в Китаї стався вибух на заводі з виробництва полікремнію, ніхто не постраждав.

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