В Турции на нефтепроводе прогремел взрыв

Детали

Как отметили, пожар распространился на трассу Кахраманмараш-Газиантеп, поэтому движение на ней перекрыли. В район направлено 19 пожарных автомобилей.

Местные власти опасаются, что огонь охватит близлежащие жилые кварталы.

Информации о пострадавших нет. Причина взрыва пока неизвестна.

#Kahramanmaras Governor Ömer Faruk Coskun said, "(The fire in the oil pipeline) There is no risk regarding the settlements at the moment and thankfully there is no loss of life either." pic.twitter.com/Zuzo4znkPh

— Jafery (@Jafery0) January 18, 2022

Напомним

Летом 2021 года в Китае произошел взрыв на заводе по производству поликремния, никто не пострадал.