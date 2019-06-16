В Нью-Йорке в офис конгресмена проник неизвестный и распылил там огнетушитель

Как отмечает издание, мужчина, находясь в помещении, распылил пену из огнетушителя. После этого он попытался скрыться. Во время инцидента ни Окас-Корте, ни кого-либо из служащих в офисе не было.

Охрана здания оповестила о происшествии сотрудников полиции. Они задержали мужчину на месте. Он был направлен в больницу для проведения обследования. По предварительным данным, речь идет о молодом человеке, который страдает психическими расстройствами. Ему, скорее всего, будут предъявлены обвинения.

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Окас-Корте, которой сейчас 29 лет, в ноябре 2018 года на промежуточных выборах в США одержала победу над республиканцем Энтони Паппас. Она стала самой молодой в истории страны женщиной, избранной членом нижней палаты Конгресса США.

Напомним, студент в ноябре прошлого года умышленно проник на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида).