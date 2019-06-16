У Нью-Йорку в офіс конгресвумен проник невідомий та розпилив там вогнегасник
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Співробітники поліції затримали чоловіка, який в суботу проник в офіс члена Палати представників Конгресу США Олександрії Окас-Корте (демократ, від штату Нью-Йорк) в районі Квінс. Про це повідомляє видання The Hill, передає УНН.
Як відзначає видання, чоловік, перебуваючи в приміщенні, розприскав піну з вогнегасника. Після цього він спробував сховатися. Під час інциденту ні Окас-Корте, ні кого-небудь із службовців в офісі не було.
Охорона будівлі оповістила про подію співробітників поліції. Вони затримали чоловіка на місці. Він був спрямований в лікарню для проведення обстеження. За попередніми даними, мова йде про молоду людину, яка страждає на психічні розлади. Йому, швидше за все, будуть пред’явлені звинувачення.
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Окас-Корте, якій зараз 29 років, в листопаді 2018 року на проміжних виборах в США здобула перемогу над республіканцем Ентоні Паппас. Вона стала наймолодшою в історії країни жінкою, обраною членом нижньої палати Конгресу США.
Нагадаємо, студент в листопаді минулого року умисно проник на територію заміської резиденції президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида).