Студент отримав умовний термін і штраф за проникнення в маєток Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Студент в листопаді минулого року умисно проник на територію заміської резиденції президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
У вівторок він визнав провину в незаконному проникненні на територію маєтку.
За даними телеканалу, молода людина, студент університету Вісконсіна на ім'я Марк Слеттері Ліндблом, засуджений до одного року умовно і штрафу в розмірі 25 тис. доларів. Звинувачення йому були пред'явлені в грудні 2018 року.
Сам інцидент стався 23 листопада 2018 року - у вихідний на наступний день після Дня подяки. Ліндблом, за його власним визнанням, навмисне проник на територію Мар-а-Лаго через тунель і залишався там до того моменту, поки його не виявили співробітники Секретної служби.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час візиту до Японії вперше відвідав турнір з традиційного японського єдиноборства — сумо.