Студент получил условный срок и штраф за проникновение в поместье Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Студент в ноябре прошлого года умышленно проник на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Во вторник он признал вину в незаконном проникновении на территорию поместья.
По данным телеканала, молодой человек, студент Висконсинского университета по имени Марк Слэттери Линдблом, приговорен к одному году условно и штрафу в размере 25 тыс. долларов. Обвинения ему были предъявлены в декабре 2018 года.
Сам инцидент произошел 23 ноября 2018 года - в выходной на следующий день после Дня благодарения. Линдблом, по его собственному признанию, умышленно проник на территорию Мар-а-Лаго через туннель и оставался там до того момента, пока его не обнаружили сотрудники Секретной службы.
Напомним, президент США Дональд Трамп во время визита в Японию впервые посетил турнир по традиционной японской единоборства - сумо.