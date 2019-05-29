Студент получил условный срок и штраф за проникновение в поместье Трампа

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 30523 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 51144 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 68272 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 82555 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121377 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137441 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144587 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130112 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130178 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Студент получил условный срок и штраф за проникновение в поместье Трампа

Студент получил условный срок и штраф за проникновение в поместье Трампа

Киев  •  УНН

 • 10089 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Студент в ноябре прошлого года умышленно проник на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Во вторник он признал вину в незаконном проникновении на территорию поместья.

По данным телеканала, молодой человек, студент Висконсинского университета по имени Марк Слэттери Линдблом, приговорен к одному году условно и штрафу в размере 25 тыс. долларов. Обвинения ему были предъявлены в декабре 2018 года.

Сам инцидент произошел 23 ноября 2018 года - в выходной на следующий день после Дня благодарения. Линдблом, по его собственному признанию, умышленно проник на территорию Мар-а-Лаго через туннель и оставался там до того момента, пока его не обнаружили сотрудники Секретной службы.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время визита в Японию впервые посетил турнир по традиционной японской единоборства - сумо.

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