В НСЗУ рассказали, с какими учреждениями заключили контракты на оказание медицинской помощи

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Национальной службе здоровья Украины рассказали, со сколькими медицинскими учреждениями они заключили контракты на оказание медицинской помощи при инсульте, инфаркте, родах, неонатальной помощи новорожденным и диагностике онкологических заболеваний, которая является для пациента бесплатной. Об этом во время пресс-брифинга сказала руководитель отдела пресс-службы НСЗУ Лилия Гудзь, передает корреспондент УНН.