НСЗУ: усі перинатальні центри отримали більше коштів за Програмою медичних гарантій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Усі перинатальні центри в Україні отримали більше коштів в межах Програми медичних гарантій. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної служби здоров’я України.
"Договір з Національною службою здоров’я на надання послуги "Медична допомога у складних неонатальних випадках" уклав 121 заклад охорони здоров’я. З них - 22 перинатальні центри ІІ та ІІІ рівня надання медичної допомоги, які отримають за Програмою медичних гарантій більше коштів, ніж за минулорічною субвенцією", - йдеться у повідомленні.
Так, столичний перинатальний центр, бюджет якого в межах ПМГ складає 91,4 млн грн, отримає на 59,5 млн грн більше медсубвенції-2019. Волинський обласний перинатальний центр за контрактом з НСЗУ отримає 39,5 млн грн, що на 38 млн грн більше минулорічної медичної субвенції. Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня міста Кропивницький – на 32 млн більше медсубвенції, Львівський обласний клінічний перинатальний центр – на 27,7 млн більше.
Повідомляється, що медичну допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках визначено пріоритетною послугою у Програмі медгарантій. Це означає, що вона є безоплатною для родин передчасно народженого та/або хворого немовля, а медичний заклад отримає від НСЗУ кошти за підвищеним тарифом - від 29,6 тис. грн до 98,5 тис. грн, що є найвищим тарифом Програми медгарантій на 2020 рік.
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Зазначається, що у послугу входитиме:
- інтенсивна терапія новонароджених та подальше їх виходжування,
- цілодобовий лікарський та медсестринський догляд за передчасно народженою та/або хворою дитиною з/без переведення до відділення інтенсивної терапії новонароджених,
- респіраторна підтримка, цілодобове парентеральне харчування та ін.
В НСЗУ запевняють, що при цьому, дороговартісні легеневі сурфактанти та кофеїна цитрат перинатальні центри отримують додатково централізовано за держзакупівлями.
За даними електронної системи охорони здоров’я, у квітні пологові будинки та багатопрофільні лікарні в межах договору з НСЗУ надали 18 530 послуг за пріоритетним пакетом з медичної допомоги при пологах, з яких 4 277 це - кесарський розтин.
Медичну допомогу за пріоритетним пакетом щодо складних неонатальних випадках у квітні отримали 2 490 немовлят, з них 213 - народжені з вагою до 1,5 кг.
За послуги, надані новонародженим у складних неонатальних випадках у квітні, НСЗУ перерахувала закладам понад 80 млн грн.
"Загалом 121 заклад охорони здоров’я уклав договори з Національною службою здоров’я на надання медичної допомоги у складних неонатальних випадках на суму понад 8,7 млрд грн. Якщо не виокремлювати саме перинатальні центри, то 102 заклади охорони здоров’я отримають від 1 мільйону гривень до 122-х мільйонів фінансування більше в межах ПМГ", - повідомили в НСЗУ.
Нагадаємо, що у НСЗУ назвали перелік безплатних послуг при пологах.