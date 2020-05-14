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НСЗУ: все перинатальные центры получили больше средств по Программе медицинских гарантий

Киев • УНН

 • 27449 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Все перинатальные центры в Украине получили больше средств в рамках Программы медицинских гарантий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.

НСЗУ: все перинатальные центры получили больше средств по Программе медицинских гарантий

"Договор с Национальной службой здоровья на предоставление услуги "Медицинская помощь в сложных неонатальных случаях" заключило 121 учреждение здравоохранения. Из них - 22 перинатальные центры II и III уровня оказания медицинской помощи, которые получат по Программе медицинских гарантий больше средств, чем по прошлогодней субвенции", - говорится в сообщении.

Так, столичный перинатальный центр, бюджет которого в пределах ПМГ составляет 91,4 млн грн, получит на 59,5 млн грн больше медсубвенции-2019. Волынский областной перинатальный центр по контракту с НСЗУ получит 39,5 млн грн, что на 38 млн грн больше прошлогодней медицинской субвенции. Городской роддом с функциями перинатального центра III уровня города Кропивницкий - на 32 млн больше медсубвенции, Львовский областной клинический перинатальный центр - на 27,7 млн больше.

Сообщается, что медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях определена приоритетной услугой в программе медгарантий. Это означает, что она является бесплатной для семей преждевременно родившегося и/или больного ребенка, а медицинское учреждение получит от НСЗУ средства по повышенному тарифу - от 29,6 тыс. грн до 98,5 тыс. грн, что является самым высоким тарифом Программы медгарантий на 2020 год.

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Отмечается, что в услугу будет входить:

- интенсивная терапия новорожденных и дальнейшее их выхаживание,

- круглосуточный врачебный и медсестринский уход за преждевременно родившимся и/или больным ребенком с/без перевода в отделение интенсивной терапии новорожденных,

- респираторная поддержка, круглосуточное парентеральное питание и др.

В НСЗУ уверяют, что при этом дорогостоящие легочные сурфактанты и кофеина цитрат перинатальные центры получают дополнительно централизованно по госзакупкам.

По данным электронной системы здравоохранения, в апреле роддома и многопрофильные больницы в рамках договора с НСЗУ предоставили 18 530 услуг по приоритетному пакету с медицинской помощи при родах, из которых 4 277 это - кесарево сечение.

Медицинскую помощь по приоритетному пакету относительно сложных неонатальных случаев в апреле получили 2490 новорожденных, из них 213 - рожденные с весом до 1,5 кг.

За услуги, предоставленные новорожденным в сложных неонатальных случаях в апреле, НСЗУ перечислила заведениям более 80 млн грн.

"В целом 121 учреждение здравоохранения заключил договор с Национальной службой здоровья на оказание медицинской помощи в сложных неонатальных случаях на сумму более 8,7 млрд грн. Если не выделять именно перинатальные центры, то 102 учреждения здравоохранения получат от 1 миллиона гривен до 122-х миллионов финансирования больше в пределах ПМГ", - сообщили в НСЗУ.

Напомним, что в НСЗУ назвали перечень бесплатных услуг при родах.

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