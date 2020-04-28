У пологовому будинку у Києві підготували відділення для вагітних з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У столичному пологовому будинку №5 підготували відділення, що прийматиме вагітних жінок, хворих або з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка, передає УНН.
“Вчора я відвідав один з пологових будинків столиці. І подивився, як там підготувалися до прийому вагітних жінок, хворих або з підозрою на коронавірус. Таких у столиці — небагато, але, на жаль, є. І місто готове надати їм необхідну допомогу”, — цитує Кличка пресслужба.
Нагадаємо, у Києві станом на 28 квітня виявлено 1298 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцію. За добу COVID-19 виявили у 78 осіб, серед них — 7-місячне немовля.