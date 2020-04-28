У столиці вже 1298 випадків COVID-19: за добу захворювання виявили у немовляти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Києві станом на 28 квітня виявлено 1298 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцію. За добу COVID-19 виявили у 78 осіб, серед них — 7-місячне немовля. Про це під час брифінгу у вівторок заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“У порівнянні з минулими днями, статистика на сьогодні не дуже оптимістична... Якщо вчора було тільки 32, за минулу добу кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 78 людей. Троє з них — медики. На сьогодні в столиці 1298 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Захворіли 36 жінок віком від 23 до 74 років, три дівчинки від 11 до 16 років, 36 чоловіків від 23 до 80 років та три хлопчиків від 7 місяців до 17 років”, — сказав міський голова.
З його слів, 22 паціента госпіталізували до лікарень столиці, інші знаходяться на самолікуванні під наглядом медиків.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — 401.