В столице уже 1298 случаев COVID-19: за сутки заболевания обнаружили у младенца

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на 28 апреля выявлено 1298 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 обнаружили у 78 человек, среди них — 7-месячный младенец. Об этом во время брифинга во вторник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.