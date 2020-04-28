В столице уже 1298 случаев COVID-19: за сутки заболевания обнаружили у младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на 28 апреля выявлено 1298 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 обнаружили у 78 человек, среди них — 7-месячный младенец. Об этом во время брифинга во вторник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“По сравнению с прошлыми днями, статистика сегодня не очень оптимистичная... Если вчера было только 32, за минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 78 человек. Трое из них — медики. На сегодня в столице 1298 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет, три девочки от 11 до 16 лет, 36 мужчин от 23 до 80 лет и три мальчика от 7 месяцев до 17 лет”, — сказал городской голова.
По его словам, 22 пациента госпитализировали в больницы столицы, другие находятся на самолечении под наблюдением медиков.
Напомним, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки — 401.