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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 59563 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 98015 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104602 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130316 просмотра

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В столице уже 1298 случаев COVID-19: за сутки заболевания обнаружили у младенца

В столице уже 1298 случаев COVID-19: за сутки заболевания обнаружили у младенца

Киев  •  УНН

 • 14126 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на 28 апреля выявлено 1298 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 обнаружили у 78 человек, среди них — 7-месячный младенец. Об этом во время брифинга во вторник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“По сравнению с прошлыми днями, статистика сегодня не очень оптимистичная... Если вчера было только 32, за минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 78 человек. Трое из них — медики. На сегодня в столице 1298 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет, три девочки от 11 до 16 лет, 36 мужчин от 23 до 80 лет и три мальчика от 7 месяцев до 17 лет”, — сказал городской голова.

По его словам, 22 пациента госпитализировали в больницы столицы, другие находятся на самолечении под наблюдением медиков.

Напомним, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки — 401.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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