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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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В роддоме в Киеве подготовили отделение для беременных с COVID-19

В роддоме в Киеве подготовили отделение для беременных с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 21734 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В столичном роддоме №5 подготовили отделение, которое будет принимать беременных женщин, больных или с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, передает УНН.

"Вчера я посетил один из роддомов столицы. И посмотрел, как там подготовились к приему беременных женщин, больных или с подозрением на коронавирус. Таких в столице - немного, но, к сожалению, есть. И город готов оказать им необходимую помощь", - цитирует Кличко пресс-служба.

Напомним, в Киеве по состоянию на 28 апреля выявлено 1298 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцию. За сутки COVID-19 обнаружили у 78 человек, среди них - у 7-месячного младенца.

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