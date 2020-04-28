В роддоме в Киеве подготовили отделение для беременных с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В столичном роддоме №5 подготовили отделение, которое будет принимать беременных женщин, больных или с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, передает УНН.
"Вчера я посетил один из роддомов столицы. И посмотрел, как там подготовились к приему беременных женщин, больных или с подозрением на коронавирус. Таких в столице - немного, но, к сожалению, есть. И город готов оказать им необходимую помощь", - цитирует Кличко пресс-служба.
Напомним, в Киеве по состоянию на 28 апреля выявлено 1298 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцию. За сутки COVID-19 обнаружили у 78 человек, среди них - у 7-месячного младенца.