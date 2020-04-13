У НСЗУ назвали перелік безплатних послуг при пологах

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Національній службі здоров’я України заявили, що медична допомога при пологах буде безплатною для породіллі, незалежно від місця реєстрації та фактичного проживання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НСЗУ.