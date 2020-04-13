У НСЗУ назвали перелік безплатних послуг при пологах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Національній службі здоров’я України заявили, що медична допомога при пологах буде безплатною для породіллі, незалежно від місця реєстрації та фактичного проживання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НСЗУ.
“Медична допомога при пологах — пріоритетна послуга, яка входить в програму медгарантій. Заклади охорони здоров’я отримуватимуть від НСЗУ оплату за кожні пологи за підвищеним тарифом”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що "для породіллі послуга буде безоплатною, незалежно від місця реєстрації та фактичного проживання". Жодних благодійних внесків через те, що вирішили народжувати в іншому районі чи місті, додали у службі.
У НСЗУ також назвали перелік того, що пацієнтка отримує безоплатно:
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- медичну допомогу при пологах з черговою акушерською бригадою (ведення неускладнених фізіологічних пологів, ведення ускладнених пологів, кесарів розтин);
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- анестезію;
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- моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого;
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- інтенсивну терапію;
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- стабілізацію стану новонародженого;
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- метаболічний скринінг у новонароджених;
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- вакцинацію новонародженого.
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Повідомляється, що отримати послугу безплатно можна: за самозверненням, за доставленням екстреної медичної допомоги, за направленням лікуючого лікаря чи іншого відділення лікарні.
Нагадаємо, упродовж першого кварталу 2020 року Фондом соціального страхування України прийнято на оплату понад 4 млн днів декретних на суму 1,1 млрд гривень.