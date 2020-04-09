Цього року в Україні зросла допомога породіллям - соцстрах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Упродовж першого кварталу 2020 року Фондом соціального страхування України прийнято на оплату понад 4 млн днів декретних на суму 1,1 млрд гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Фонду соціального страхування.
"Середньоденний розмір допомоги за цей період зріс на 16,5% та склав 275,9 грн проти 236,78 грн у першому кварталі 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Так, загалом у січні–березні роботодавці подали до Фонду заяви-розрахунки на фінансування допомог по вагітності та пологах для 39,7 тисяч працюючих жінок.
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Додамо, що допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та складає 100% середньої заробітної плати незалежно від тривалості страхового стажу.
Сума такої допомоги обчислюється шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами.
За основним місцем роботи зазначене матеріальне забезпечення не може бути меншим за обчислене, виходячи з мінімальної заробітної плати. Водночас, за місцем роботи за сумісництвом мінімальні гарантії щодо розміру допомоги не застосовуються.
Раніше УНН писав, що дві вагітні інфікувалися коронавірусом на Кіровоградщині.