В этом году в Украине выросла помощь роженицам - соцстрах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В течение первого квартала 2020 Фондом социального страхования Украины принято на оплату более 4 млн дней декретных на сумму 1,1 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
"Среднедневной размер пособия за этот период вырос на 16,5% и составил 275,9 грн против 236,78 грн в первом квартале 2019 года", - говорится в сообщении.
Так, всего в январе-марте работодатели подали в Фонд заявления-расчеты на финансирование пособий по беременности и родам для 39700 работающих женщин.
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Добавим, что пособие по беременности и родам предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое компенсирует потерю заработной платы (дохода) за период отпуска по беременности и родам и составляет 100% средней заработной платы независимо от продолжительности страхового стажа.
Сумма такой помощи исчисляется путем умножения суммы среднедневной заработной платы на количество дней фактического нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами.
По основному месту работы указано материальное обеспечение не может быть меньше вычислено, исходя из минимальной заработной платы. В то же время, по месту работы по совместительству минимальные гарантии относительно размера помощи не применяются.
Ранее УНН писал, что две беременные заразились коронавирусом в Кировоградской области.