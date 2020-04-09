Дві вагітні інфікувалися коронавірусом на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Кропивницькому та у Долинській на коронавірус захворіли вагітні жінки, вони мають легкий перебіг хвороби та перебувають вдома на самоізоляції. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова ОДА Андрій Балонь, передає УНН.
Також на коронавірус перевірили трьох дітей із Олександрії. Результати ПЛР-тестування – негативні.
Серед хворих – 28 медиків й одна працівниця аптеки, шість медпрацівників з Кіровоградської обласної лікарні, 20 - обласного клінічного госпіталю ветеранів війни, один медпрацівник з приватної клініки та один - онкодиспансеру.
Нагадаємо, за даними Балоня, четверта людина померла від коронавірусу на Кіровоградщині.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Кіровоградській області — 78 випадків.