Четверта людина померла від коронавірусу на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 квітня. УНН. Станом на 11:00 9 квітня на Кіровоградщині зафіксували четверту смерть від COVID-19. Про це йдеться в Telegram-каналі голови ОДА Андрія Балоня, передає УНН.
“Помер 72-річний чоловік, який тривалий час перебував у Центральній міській лікарні в Кропивницькому з хворобою серця й був інфікований коронавірусом. Також у приватній клініці від поліорганної недостатності померла 54-річна жінка. Посмертні результати ПЛР-тестування підтвердили її інфікування на COVID-19”, — йдеться в дописі.
Загалом на Кіровоградщині лабораторним методом підтвердили 82 випадки захворювання на коронавірус, із яких чотири летальні.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Кіровоградській області — 78 випадків.