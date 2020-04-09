Четверта людина померла від коронавірусу на Кіровоградщині

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 86204 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 148610 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 95050 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 325426 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 166176 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 140472 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 194096 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123059 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107783 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104550 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 123698 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 125080 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 34894 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 142781 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 66833 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 67502 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 86179 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 148584 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 143421 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 325400 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17204 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19171 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 26269 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 35353 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 125534 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Четверта людина померла від коронавірусу на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 28555 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 квітня. УНН. Станом на 11:00 9 квітня на Кіровоградщині зафіксували четверту смерть від COVID-19. Про це йдеться в Telegram-каналі голови ОДА Андрія Балоня, передає УНН.

Четверта людина померла від коронавірусу на Кіровоградщині

“Помер 72-річний чоловік, який тривалий час перебував у Центральній міській лікарні в Кропивницькому з хворобою серця й був інфікований коронавірусом. Також у приватній клініці від поліорганної недостатності померла 54-річна жінка. Посмертні результати ПЛР-тестування підтвердили її інфікування на COVID-19”, — йдеться в дописі.

Загалом на Кіровоградщині лабораторним методом підтвердили 82 випадки захворювання на коронавірус, із яких чотири летальні.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Кіровоградській області — 78 випадків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Bitcoin
$81,824.70
Золото
$3,131.69
Tesla
$267.82
Brent
$70.25
S&P 500
$5,439.32
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46