Четвертый человек умер от коронавируса в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 апреля. УНН. По состоянию на 11:00 9 апреля в Кировоградской области зафиксировали четвертую смерть от COVID-19. Об этом говорится в Telegram-канале председателя ОГА Андрея Балоня, передает УНН.
"Умер 72-летний мужчина, который длительное время находился в Центральной городской больнице в Кропивницком с болезнью сердца и был инфицирован коронавирусом. Также в частной клинике от полиорганной недостаточности умерла 54-летняя женщина. Посмертные результаты ПЦР-тестирования подтвердили ее инфицирование COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего в Кировоградской области лабораторным методом подтвердили 82 случая заболевания коронавирусом, из которых четыре летальных.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них в Кировоградской области - 78 случаев.