В Україні зафіксовано 1892 випадки COVID-19, з них 57 летальні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 - летальні. При цьому 45 людей одужали від коронавірусної хвороби. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки", - повідомили у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 102 випадки;
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- Волинська область — 38 випадків;
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- Дніпропетровська область — 41 випадок;
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- Донецька область — 11 випадків;
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- Житомирська область — 31 випадок;
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- Закарпатська область — 51 випадок;
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- Запорізька область — 47 випадків;
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- Івано-Франківська область — 218 випадків;
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- Кіровоградська область — 78 випадків;
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- Київ — 300 випадків;
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- Київська область — 130 випадків;
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- Львівська область — 61 випадок;
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- Луганська область — 3 випадки;
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- Одеська область — 43 випадки;
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- Полтавська область — 19 випадків;
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- Рівненська область — 64 випадки;
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- Сумська область — 56 випадків;
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- Тернопільська область — 169 випадків;
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- Харківська область — 5 випадків;
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- Херсонська область — 18 випадків;
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- Хмельницька область — 16 випадків;
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- Чернівецька область — 302 випадки;
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- Черкаська область — 80 випадків;
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- Чернігівська область — 9 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 квітня 2020 року до Центру надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.
Додамо, на ранок 8 квітня в Україні було 1668 випадків COVID-19.