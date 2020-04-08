В Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них летальні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 8 квітня зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 - летальні. При цьому 35 людей одужали. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків", - повідомили у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 89 випадків;
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- Волинська область — 36 випадків;
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- Дніпропетровська область — 41 випадок;
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- Донецька область — 11 випадків;
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- Житомирська область — 21 випадок;
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- Закарпатська область — 43 випадки;
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- Запорізька область — 45 випадків;
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- Івано-Франківська область — 198 випадків;
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- Кіровоградська область — 57 випадків;
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- м. Київ — 256 випадків;
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- Київська область — 120 випадків;
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- Львівська область — 36 випадків;
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- Луганська область — 3 випадки;
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- Одеська область — 32 випадки;
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- Полтавська область — 17 випадків;
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- Рівненська область — 44 випадки;
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- Сумська область — 56 випадків;
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- Тернопільська область — 168 випадків;
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- Харківська область — 5 випадків;
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- Херсонська область — 15 випадків;
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- Хмельницька область — 15 випадків;
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- Чернівецька область — 273 випадки;
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- Черкаська область — 80 випадків;
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- Чернігівська область — 7 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 квітня 2020 року до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, Україна відправила до Італії літак з гуманітарною допомогою для боротьби з COVID-19.