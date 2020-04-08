В Украине зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них летальные
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине на 9 часов 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные. При этом 35 человек выздоровели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев", - сообщили в Минздраве.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 89 случаев;
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- Волынская область - 36 случаев;
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- Днепропетровская область - 41 случай;
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- Донецкая область - 11 случаев;
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- Житомирская область - 21 случай;
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- Закарпатская область - 43 случая;
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- Запорожская область - 45 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 198 случаев;
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- Кировоградская область - 57 случаев;
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- Киев - 256 случаев;
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- Киевская область - 120 случаев;
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- Львовская область - 36 случаев;
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- Луганская область - 3 случая;
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- Одесская область - 32 случая;
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- Полтавская область - 17 случаев;
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- Ровенская область - 44 случая;
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- Сумская область - 56 случаев;
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- Тернопольская область - 168 случаев;
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- Харьковская область - 5 случаев;
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- Херсонская область - 15 случаев;
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- Хмельницкая область - 15 случаев;
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- Черновицкая область - 273 случая;
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- Черкасская область - 80 случаев;
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- Черниговская область - 7 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 года в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19.