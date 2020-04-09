В Украине зафиксировано 1892 случая COVID-19, из них 57 летальных

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине на 9:00 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 - летальные. При этом 45 человек выздоровели от коронавирусной болезни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.