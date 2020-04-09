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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51521 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60391 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 74403 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73799 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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5 марта, 13:05 • 81258 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130755 просмотра

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В Украине зафиксировано 1892 случая COVID-19, из них 57 летальных

В Украине зафиксировано 1892 случая COVID-19, из них 57 летальных

Киев  •  УНН

 • 22836 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине на 9:00 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 - летальные. При этом 45 человек выздоровели от коронавирусной болезни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая", - сообщили в Минздраве.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 102 случая;
  • Волынская область - 38 случаев;
  • Днепропетровская область - 41 случай;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Житомирская область - 31 случай;
  • Закарпатская область - 51 случай;
  • Запорожская область - 47 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 218 случаев;
  • Кировоградская область - 78 случаев;
  • Киев - 300 случаев;
  • Киевская область - 130 случаев;
  • Львовская область - 61 случай;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 43 случая;
  • Полтавская область - 19 случаев;
  • Ровенская область - 64 случая;
  • Сумская область - 56 случаев;
  • Тернопольская область - 169 случаев;
  • Харьковская область - 5 случаев;
  • Херсонская область - 18 случаев;
  • Хмельницкая область - 16 случаев;
  • Черновицкая область - 302 случая;
  • Черкасская область - 80 случаев;
  • Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 года в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщение о подозрении на COVID-19.

Добавим, на утро 8 апреля в Украине было 1668 случаев COVID-19.

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