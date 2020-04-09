В Украине зафиксировано 1892 случая COVID-19, из них 57 летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине на 9:00 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 - летальные. При этом 45 человек выздоровели от коронавирусной болезни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая", - сообщили в Минздраве.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 102 случая;
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- Волынская область - 38 случаев;
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- Днепропетровская область - 41 случай;
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- Донецкая область - 11 случаев;
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- Житомирская область - 31 случай;
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- Закарпатская область - 51 случай;
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- Запорожская область - 47 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 218 случаев;
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- Кировоградская область - 78 случаев;
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- Киев - 300 случаев;
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- Киевская область - 130 случаев;
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- Львовская область - 61 случай;
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- Луганская область - 3 случая;
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- Одесская область - 43 случая;
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- Полтавская область - 19 случаев;
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- Ровенская область - 64 случая;
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- Сумская область - 56 случаев;
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- Тернопольская область - 169 случаев;
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- Харьковская область - 5 случаев;
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- Херсонская область - 18 случаев;
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- Хмельницкая область - 16 случаев;
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- Черновицкая область - 302 случая;
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- Черкасская область - 80 случаев;
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- Черниговская область - 9 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 года в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщение о подозрении на COVID-19.
Добавим, на утро 8 апреля в Украине было 1668 случаев COVID-19.