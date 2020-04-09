Две беременные заразились коронавирусом в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Кропивницком и в Долинской на коронавирус заболели беременные женщины, они имеют легкое течение болезни и находятся дома на самоизоляции. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель ОГА Андрей Балонь, передает УНН.
Также на коронавирус проверили троих детей из Александрии. Результаты ПЦР-тестирования - отрицательные.
Среди больных - 28 медиков и одна работница аптеки, шесть медработников из Кировоградской областной больнице, 20 - областного клинического госпиталя ветеранов войны, один медработник из частной клиники и один - онкодиспансера.
Напомним, по данным Балоня, четвертый человек умер от коронавируса в Кировоградской области.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них в Кировоградской области - 78 случаев.