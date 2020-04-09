Две беременные заразились коронавирусом в Кировоградской области

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Кропивницком и в Долинской на коронавирус заболели беременные женщины, они имеют легкое течение болезни и находятся дома на самоизоляции. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель ОГА Андрей Балонь, передает УНН.