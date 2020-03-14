У Фонді соцстрахування розповіли про особливості видачі листка непрацездатності під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Фонді соціального страхування України розповіли, за яких обставин видається листок непрацездатності під час карантину особам, які відсторонені від роботи пов’язаної з обслуговуванням населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ФССУ.
“В умовах накладення карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності, який передбачений розділом 5 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455”, — йдеться у повідомленні.
Так, отримати лікарняний у зв’язку з відстороненням від роботи під час карантину можуть особи, робота яких пов’язана з обслуговуванням населення, якщо:
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- ці особи були в контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями;
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- у разі неможливості здійснення тимчасового переведення цих осіб за їх згодою на іншу роботу, не пов’язану з ризиком поширення інфекційних хвороб.
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У такому випадку листок непрацездатності видається інфекціоністом або лікуючим лікарем згідно з висновком лікаря-епідеміолога територіальної СЕС.
У ФССУ нагадали, якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби, допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду надається з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини.
Як раніше повідомляв УНН, Фонд соцстраху компенсує українцям втрачений заробіток за час лікування респіраторних хвороб.