У Фонді соцстрахування розповіли про особливості видачі листка непрацездатності під час карантину

КИЇВ. 14 березня. УНН. У Фонді соціального страхування України розповіли, за яких обставин видається листок непрацездатності під час карантину особам, які відсторонені від роботи пов’язаної з обслуговуванням населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ФССУ.