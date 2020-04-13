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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45627 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54252 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В НСЗУ назвали перечень бесплатных услуг при родах

В НСЗУ назвали перечень бесплатных услуг при родах

Киев  •  УНН

 • 28371 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Национальной службе здоровья Украины заявили, что помощь при родах будет бесплатной для роженицы, независимо от места регистрации и фактического проживания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

"Медицинская помощь при родах - приоритетная услуга, которая входит в программу медгарантий. Учреждения здравоохранения будут получать от НСЗУ оплату за каждые роды по повышенному тарифу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "для роженицы услуга будет бесплатной, независимо от места регистрации и фактического проживания". Никаких благотворительных взносов из-за того, что решили рожать в другом районе или городе, добавили в службе.

В НСЗУ также назвали перечень того, что пациентка получает бесплатно:

  • медицинскую помощь при родах с очередной акушерской бригадой (ведение неосложненных физиологических родов, ведение осложненных родов, кесарево сечение);
  • анестезию;
  • мониторинг состояния беременной, роженицы и новорожденного;
  • интенсивную терапию,
  • стабилизацию состояния новорожденного;
  • метаболический скрининг у новорожденных;
  • вакцинацию новорожденного.

Сообщается, что получить услугу бесплатно можно: по самообращению, по доставке экстренной медицинской помощью, по направлению лечащего врача или другого отделения больницы.

Напомним, в течение первого квартала 2020 года Фондом социального страхования Украины принято на оплату более 4 млн дней декретных на сумму 1,1 млрд гривен.

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