В НСЗУ назвали перечень бесплатных услуг при родах

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Национальной службе здоровья Украины заявили, что помощь при родах будет бесплатной для роженицы, независимо от места регистрации и фактического проживания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.