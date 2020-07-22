У НСЗУ розповіли, з якими закладами уклали контракти на надання медичної допомоги

КИЇВ. 22 липня. УНН. В Національній службі здоров’я України розповіли, зі скількома медичними закладами вони уклали контракти на надання медичної допомоги при інсульті, інфаркті, пологах, неонатальній допомозі новонародженим та діагностиці онкологічних захворювань, яка єдля пацієнта безоплатною. Про це під час пресбрифінгу сказала керівник відділу пресслужби НСЗУ Лілія Гудзь, передає кореспондент УНН.