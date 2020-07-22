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У НСЗУ розповіли, з якими закладами уклали контракти на надання медичної допомоги

У НСЗУ розповіли, з якими закладами уклали контракти на надання медичної допомоги

Київ • УНН

 • 15084 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. В Національній службі здоров’я України розповіли, зі скількома медичними закладами вони уклали контракти на надання медичної допомоги при інсульті, інфаркті, пологах, неонатальній допомозі новонародженим та діагностиці онкологічних захворювань, яка єдля пацієнта безоплатною. Про це під час пресбрифінгу сказала керівник відділу пресслужби НСЗУ Лілія Гудзь, передає кореспондент УНН.

“192 медзаклади законтрактовано на надання допомоги пацієнтам при гострому мозковому інсульті. 65 закладів - на надання допомоги при гострому інфаркті міокарда. Обстеження, лікування, перебування пацієнта в лікарні - є для нього безоплатно. Включно з лікарськими засобами та медичними засобами, які закуповуються централізовано за кошти держбюджету”, - сказала Лілія Гудзь.

Вона зазначила, що пацієнтки, у яких настав час пологів, можуть викликати швидку чи дістатись самостійно до медзакладу, який вона обрала для допомоги при пологах.

“Пологи з черговою акушерською бригадою є безоплатними. Сьогодні НСЗУ законтрактувала на надання допомоги при пологах 396 медичних закладів. З них 46 - пологові будинки. В безоплатний пакет допомоги при пологах включено медичну допомогу при пологах, у тому числі, Кесарів розтин, моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого, стабілізацію стану новонародженого після пологів, вакцинацію новонародженого, згідно з календарем профілактичних щеплень”, - додала Лілія Гудзь.

За її словами, також безоплатно надається допомога новонародженим, які народилися передчасно.

“На надання неонатальної медичної допомоги новонародженим НСЗУ законтрактувала 121 медичний заклад. Серед них 21 перинатальний центр, три центри матері і дитини, 24 пологові будинки, 23 обласні дитячі лікарні”, - сказала Лілія Гудзь.

Вона зазначила, що щоб пройти безоплатне обстеження для ранньої діагностики онкологічних захворювань, пацієнту потрібно звернутися до свого сімейного чи лікуючого лікаря і отримати від нього направлення на обстеження.

“До цього пакету включено 6 інструментальних обстежень, зокрема, мамографія. На надання таких медичних послуг контракт з НСЗУ уклали 683 медичних заклади”, - додала Лілія Гудзь.

Нагадаємо, у НСЗУ розповіли, як отримати екстрену допомогу за програмою медгарантій.

Також нагадаємо, усі перинатальні центри в Україні отримали більше коштів в межах Програми медичних гарантій.

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