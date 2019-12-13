В Новомосковске неизвестный распылил газовый баллончик в лицо ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Новомосковске Днепропетровской области неизвестный ограбил мололетнего и распылил ему в лицо газ из баллончика. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие случилось около 18 часов вечера. Мальчик, 2007 года рождения, возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный мужчина и попросил у него мобильный телефон позвонить. Когда несовершеннолетний достал свой смартфон, то мужчина выхватил его из рук ребенка и распылил в лицо парня газ с баллончика.
По данному факту начато досудебное расследование.
Напомним, в Киевской области в школе 9-классники распылили газовые баллончики.