В Новомосковске неизвестный распылил газовый баллончик в лицо ребенка

Происшествие случилось около 18 часов вечера. Мальчик, 2007 года рождения, возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный мужчина и попросил у него мобильный телефон позвонить. Когда несовершеннолетний достал свой смартфон, то мужчина выхватил его из рук ребенка и распылил в лицо парня газ с баллончика.

По данному факту начато досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области в школе 9-классники распылили газовые баллончики.