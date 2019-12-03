На Київщині у школі 9-класники розпилили газові балончики
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. В одній зі шкіл міста Буча на перерві між учнями виникла сварка. Під час словесної перепалки двоє зі школярів розпилили газові балончики. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.
Повідомлення до поліції про розпилення газу надійшло 2 грудня, о 14.15 годині. Для з’ясування всіх обставин на місце події оперативно прибули працівники ювенальної превенції, слідчо-оперативна група місцевої поліції, екстрена медична допомога.
Адміністрація школи звільнила 3 поверх приміщення, де сталось розпилення, дітей перевели навчатися у класи на нижніх поверхах, евакуація не проводилась, навчальний процес не припинявся.
15 учнів школи, які скаржились на погане самопочуття, були доправлені до районної лікарні. Там дітям діагностували опіки очей, госпіталізації не було.
Працівники поліції встановили, що до школи газові балончики "Терен-4" принесли учні 9 класу. Предмет самозахисту придбав їхній знайомий через мережу Інтернет два місяці тому.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, в одній із загальноосвітніх шкіл міста Житомира учень 9 класу розпилив газовий балончик, в результаті чого 17 дітей було доставлено для обстеження у лікарні.