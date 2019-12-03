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В Киевской области в школе 9-классники распылили газовые баллончики

В Киевской области в школе 9-классники распылили газовые баллончики

Киев  •  УНН

 • 11806 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В одной из школ города Буча на перемене между учениками возникла ссора. Во время словесной перепалки двое из школьников распылили газовые баллончики. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

Сообщение в полицию о распылении газа поступило 2 декабря, в 14.15 часов. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия оперативно прибыли сотрудники ювенальной превенции, следственно-оперативная группа местной полиции, экстренная медицинская помощь.

Администрация школы освободила 3 этаж помещения, где произошло распыление, детей перевели учиться в классы на нижних этажах, эвакуация не проводилась, учебный процесс не прекращался.

15 учеников школы, которые жаловались на плохое самочувствие, были доставлены в районную больницу. Там детям диагностировали ожоги глаз, госпитализации не было.

Работники полиции установили, что в школу газовые баллончики "Терен-4" принесли ученики 9 класса. Предмет самозащиты приобрел их знакомый через Интернет два месяца назад.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в одной из общеобразовательных школ города Житомира ученик 9 класса распылил газовый баллончик, в результате чего 17 детей были доставлены для обследования в больницы.

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