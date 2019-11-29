У житомирській школі учень розпилив газовий балончик: 17 дітей доставлено до лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У одній із загальноосвітніх шкіл міста Житомира учень 9 класу розпилив газовий балончик, в результаті чого 17 дітей доставлено для обстеження у лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області.
"28 листопада до поліції надійшло повідомлення від керівництва однієї із загальноосвітніх шкіл м. Житомира про розпилення невідомої газоподібної речовини у приміщення навчального закладу", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що один з учнів 9-го класу, перебуваючи у приміщенні роздягальні шкільного спортзалу, під час демонстрації балончика з газом, випадково натиснув на клапан. Хлопець зізнався у вчиненому, балончик поліцейські вилучили.
"У результаті інциденту до міської та обласної дитячих лікарень було доставлено 17 дітей для обстеження та лікарського нагляду. Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК України", - повідомляють у поліції", - йдеться у повідомленні.
Наразі поліція проводить заходи у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 296 (Хуліганство) за фактом розпилення "газу дратівливої дії" у навчальному закладі. Нині встановлені всі учасники події.
"Відносно матері підлітка було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За таке діяння передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у місті Біла Церква Київської області 13-річна школярка розпилила газовий балончик у школі. Через що постраждало шестеро учнів.