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У білоцерківській школі 13-річна дівчинка розпилила газовий балончик: постраждало шестеро учнів

У білоцерківській школі 13-річна дівчинка розпилила газовий балончик: постраждало шестеро учнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У місті Біла Церква Київської області 13-річна школярка розпилила газовий балончик у школі. Через що постраждало шестеро учнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.

“Сьогодні вранці шестеро учнів віком від 12 до 17 років отруїлися газом. На місце негайно прибули поліцейські, працівники ДСНС та лікарі. Слідчо-оперативна група поліції встановила, що їдку речовину розпилили з газового балончика, який знаходився в кармані 13-річної школярки. Як виявилося, балончик їй купила мати для самозахисту, оскільки дівчина пізно вертається з уроків”, — сказано у повідомленні.

Наразі поліція з’ясовує усі обставини розпилення їдкої речовини. Усім постраждалим медики надали допомогу, нині їх здоров’ю нічого не загрожує. За годину навчальний процес відновили.

Правоохоронці склали адмінпротокол відносно матері дівчини за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття передбачає попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, у Київській школі 13-річний хлопець намагався потрапити у класну аудиторію до свого товариша. Отримавши відмову охоронця, підліток розпилив у вестибюлі сльозогінний газ, що у результаті призвело до зриву учбового процесу з евакуацією учнів і педагогів.

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