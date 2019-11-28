В белоцерковской школе 13-летняя девочка распылила газовый баллончик: пострадали шесть учеников
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В городе Белая Церковь Киевской области 13-летняя школьница распылила газовый баллончик в школе. Из-за чего пострадали шесть учеников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
“Сегодня утром шестеро учеников в возрасте от 12 до 17 лет отравились газом. На место немедленно прибыли полицейские, работники ГСЧС и врачи. Следственно-оперативная группа полиции установила, что едкую вещество распылила из газового баллончика, который находился в кармане 13-летней школьницы. Как оказалось, баллончик ей купила иметь для самозащиты, поскольку девушка поздно возвращается с уроков”, — говорится в сообщении.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства распыления едкого вещества. Всем пострадавшим медики оказали помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Через час учебный процесс восстановили.
Правоохранители составили админпротокол в отношении матери девушки по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в Киевской школе 13-летний парень пытался попасть в классную аудиторию к своему товарищу. Получив отказ охранника, подросток распылил в вестибюле слезоточивый газ, что в результате привело к срыву учебного процесса с эвакуацией учащихся и педагогов.